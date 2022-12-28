إيطاليا -اليوم الدولي للتأهب للاوبئة:ضرورة تعزيزالنظم الصحية

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - احتفل العالم باليوم الدولي للاوبئة و الذي حددته الامم المتحدة بيوم 27 ديسمبر لمواجهة الاوبئة الجديدة المحتملة في المستقبل وفقاً لقرار اتخذ في ديسمبر 2020 اثناء وباء كوفيد-19 الذي ضرب العالم.



ويتضمن القرار ضرورة تعزيز النظم الصحية من خلال تحسين القدرة علي الوصول الي الاشخاص المعرضين للخطروزيادة الوعي و تبادل المعلومات وتطوير نهج متعدد التخصصات و الذي يدمج الاهتمام بالبشر ويهتم لصحة الحيوانات و النباتات .



وقد اصبح هذا النموذج معترف به أيضًا من قبل المؤسسات الإيطالية والأوروبية ومدعومًا بالعديد من الدراسات العلمية .



ويهدف اليوم الدولي للتأهب للاوبئة الي ابراز الحاجة للاستعداد بشكل اكبر في حالة ظهور اوبئة جديدة و يؤكد علي ضرورة البحث العلمي كاحد الادوات الرئيسية الموضوع الرئيسي الذي أكد عليه المروجون لليوم الدولي للتأهب للأوبئة هو ما يسمى بـ" وان هيلث "، أي نموذج صحي يعتمد على تكامل التخصصات المختلفة الذي يعتمد على الاعتراف بأن صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النظام الإيكولوجي هي ترتبط ارتباطا لا ينفصم.



(أنسامد).



