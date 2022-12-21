إيطاليا:فيروس الانفلونزا يبلغ ذروته قبل موعده الطبيعي

(أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - اكدت الابحاث العلمية ان الإنفلونزا الموسمية المنتشرة حالياً و المعروفة باسم"الأسترالية" ، هي ثاني أكثر الفيروسات انتشارًا في ديسمبر 2022 بعد سارس وكوفيد-2.



صرح بذلك كلوديو كريشيلي ، رئيس الجمعية الإيطالية للطب العام والرعاية الأولية، موضحًا أنه من تحليل "السلسلة التاريخية للأعوام الأربعة عشر الماضية ، يمكن ملاحظة أنه تم الوصول إلى ذروة الإصابات بشكل عام في الأسبوع الثاني والخمسون من السنة التي تبدأ أواخر كانون الأول .



واضاف كريشيلي "لا يوجد فقط الأنفلونزا وكوفيد-19 ، ولكن العديد من الفيروسات الأخرى تنتشر وتسبب أعراضًا مشابهة للأنفلونزا ، على الرغم من أن لها خصائص مختلفة في كثير من الأحيان -.



واكد ان البيانات المتاحة تكشف وجود 157 فيروس تتشابه مع الانفلونزا كما انها تعطي انطباعاً خاطئاً ان الاشخاص الذين حصلوا علي التطعيمات يعانون من الضعف كما يمكن ان يصاب الشخص بعدة فيروسات في اوقات متتالية الا ان هذا لا يعني عودة الانفلونزا ولكن معناه الاصابة بامراض مختلفة.



وتشير الابحاث الي ضرورة بقاء المصابين بالفيروس التنفسي بالمنزل والالتزام بالراحة التامة من 5 الي 7 ايام مع استخدام مخفضات الحرارة وادوية السعال ونزلات البرد وغيرها لمقاومة الاعراض التنفسية او العضلية.



وتطالب بضرورة تجنب تناول المضادات الحيوية الا بتوصية من الطبيب المعالج لمواجهة اية مضاعفات لدي الاشخاص المعرضين للاخطار.



وطالب أليساندرو روسي ، رئيس قسم الأمراض بضرورة الحصول علي التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية والحفاظ علي المعايير الصحية الجيدة للحد من العدوي (أنسامد).



