إيطاليا : حصيلة قياسية لحالات الإصابة الأسبوعية بالأنفلونزا

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - قال المعهد العالي للصحة في إيطاليا، إنه تم تسجيل رقم قياسي أسبوعي للمرضي المصابين بالأنفلونزا الأسبوع الماضي، مع تسجيل قرابة 943 ألف حالة إصابة بالأنفلونزا، في أعلى حصيلة أسبوعية منذ عام 2009.



وأوضحت شبكة مراقبة الأنفلونزا التابعة للمعهد العالي للصحة، أن ما يقرب من مليون إيطالي أصيبوا الأسبوع الماضي بالإنفلونزا أو المتلازمات الشبيهة بالإنفلونزا.



وأضافت : لم تُسجل الأنفلونزا في وقت سابق من هذا العام فحسب، بل أصابت في الأسبوع الماضي حوالي 16 حالة لكل ألف نسمة، متجاوزة بذلك ذروة الإصابات التي تم تسجيلها خلال الأعوام السابقة منذ عام 2009.



وتابع المعهد العالي للصحة، أنه منذ بدء المراقبة هذا الخريف، أصابت الأنفلونزا حوالي 3.5 مليون شخص.



قال الأطباء الإيطاليون مؤخرًا إنه منذ ظهور فيروس كورونا، ارتفع عدد المصابين بالأنفلونزا خمسة أضعاف. (أنسامد).



