ارتفاع حالات كورونا في المستشفيات الإيطالية

(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - قال الاتحاد الإيطالي للمؤسسات الصحية والمستشفيات (Fiaso)، إن معدلات دخول الحالات المصابة بفيروس بكورونا في المستشفيات ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي في إيطاليا، لتسجل زيادة بنسبة 15% في كل من العناية المركزة وأجنحة المستشفيات العادية في سبعة أيام.



وأوضح أن 68% من المرضى الذين تم إدخالهم إلى الأجنحة العادية كانوا مصابين بفيروس كورونا، مما يعني أنه تم إدخالهم للمستشفيات بسبب مشاكل صحية أخرى، ولكن تبين أنهم مصابون بفيروس كورونا بعد خضوعهم للفحص.



وأضاف اتحاد المؤسسات الصحية والمستشفيات، أنه في 84% من الحالات في العناية المركزة، يعاني المرضى من فيروس كورونا. (أنسامد).



