إيطاليا : ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - قالت مؤسسة جيمبي الطبية الإيطالية، في تقريرها الدوري لرصد فيروس كورونا، إن إيطاليا سجلت 229122 حالة إصابة بفيروس كورونا في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري، بزيادة بنسبة 10% مقارنة مع 208346 حالة إصابة بكورونا في الأسبوع السابق.



وأضافت مؤسسة جيمبي الطبية، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع بنسبة 8.8% في الفترة المذكورة ليسجل 580 حالة وفاة.



وأشارت إلى أن عدد مرضى فيروس كورونا في أجنحة المستشفيات العادية زاد بنسبة 9.1% ليسجل 7613 مريضا، فيما ارتفع عدد مرضى كورونا في أقسام العناية المركزة بنسبة 1.2% ليبلغ 250 مريضا.



ولفت تقرير مؤسسة جيمبي، إلى أن هناك تأخيرات خطيرة ولا يمكن تفسيرها فيما يتعلق بحملة تشجيع المواطنين للحصول على جرعة رابعة من لقاح كورونا، منوها أن ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة أشخاص في إيطاليا لم يتلقوا جرعة رابعة من اللقاح. (أنسامد).



