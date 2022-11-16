اللقاحات حالت دون وقوع 150 ألف حالة وفاة في إيطاليا

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - قال رئيس الاتحاد الوطني للنقابات الطبية إن اللقاحات حالت دون وقوع 150 ألف حالة وفاة خلال جائحة كوفيد -19 في إيطاليا، بعد أن شكك وكيل وزارة الصحة مارسيلو جيماتو في فعاليتها يوم الثلاثاء.



وقد شكك وزير الصحة في حقيقة أن الوباء كان من الممكن أن يكون أسوأ بدون لقاحات، لكنه تراجع عن تصريحاته قائلاً إن اللقاحات كانت هامة وأن تصريحاته تم إخراجها عن سياقها.



وقال رئيس الاتحاد الوطني للنقابات الطبية، فيليبو أنيلي ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية أنسا : "اللقاحات أساسية، كما قالت اليوم رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني للتذكير بأهميتها".



وأضاف "وفقًا لحسابات معهد الصحة العالي (ISS)، أدت حملة التطعيم إلى تفادي 150 ألف حالة وفاة في إيطاليا.



وتابع " وقد أثبتت "ذا لانسيت" المجلة الطبية الأشهر في العالم في الواقع أن الوفيات التي تم تجنبها في العالم خلال عام واحد كانت عشرين مليون". (أنسامد).



