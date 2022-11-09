الصحة العالمية: 15000 وفاة صيف 2022 في أوروبا بسبب الحرارة

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 15000 شخص في أوروبا توفوا لأسباب تتعلق مباشرة بالحرارة في عام 2022.



وتشمل التقديرات غير المكتملة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية 4500 حالة وفاة في ألمانيا، وحوالي 4000 في إسبانيا، وأكثر من 3200 حالة وفاة في بريطانيا العظمى وألف حالة وفاة في البرتغال.



وقال هانز كلوج مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا في بيان إن عدد الوفيات "من المتوقع أن يرتفع حيث أبلغت عدة دول عن وفيات زائدة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة" خاصة الصيف الماضي. (أنسامد).



