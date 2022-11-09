الصحة العالمية: 15000 وفاة صيف 2022 في أوروبا بسبب الحرارة

أوكرانيا: إيطاليا تزود كييف بنظام دفاع جوي
المنقوش والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا يناقشان الانتخابات
الإمارات والأردن وإسرائيل يوقعون مذكرة تفاهم لمشروع الازدهار
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تورينو ..مظاهرة لوقف الحرب في اوكرانيا
شرم الشيخ- قمة المناخ:وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
ايطاليا..هالووين
مازيراتي ام سي 20 سيللو
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو