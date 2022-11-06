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جمال و صحة - صحة
إيطاليا/كوفيد:411 حالة وفاة جديدة الأسبوع الماضي
انخفاض حالات الإصابة وارتفاع حالات الشفاء
    (أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - قالت وزارة الصحة الإيطالية، في نشرتها الأسبوعية، إن هناك 411 حالة وفاة جديدة بفيروس COVID-19 في إيطاليا في الأسبوع الماضي، في إشارة إلى الأسبوع من الجمعة 28 أكتوبر إلى الخميس 3 نوفمبر.

    وانخفضت حالات الإصابة خلال الأسبوع من 475906 حالات إلى 425111 حالة (بانخفاض 50795 حالة). كما إرتفعت حالات الشفاء والخروج من المستشفى لتصل إلى 22،849،293. وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 23,504,224، يوم الجمعة الماضي مقارنة بـ 23.642.011 يوم 3 نوفمبر، بزيادة 137.787.

    كما ارتفع عدد الوفيات، وفقا التقرير، بمقدار 411 حالة وفاة، من 179.025 إلى 179.436. (أنسامد).

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