استقرار حالات الإصابة بكورونا في المستشفيات الإيطالية

(أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - كشف مسح أجراه الاتحاد الإيطالي للرعاية الصحية والمستشفيات، استقرار معدلات حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات الإيطالية.



وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن الاتحاد الإيطالي للرعاية الصحية والمستشفيات في 2 نوفمبر، وجود اختلافات طفيفة في عدد المرضى المقبولين في المستشفيات ، سواء في الأجنحة العادية أو في أقسام العناية المركزة.



تتعلق الزيادة الطفيفة بالمرضى الذين يتم قبولهم في الأقسام العادية المخصصة لمرضى كورونا، في حين سجلت أقسام العناية المركزة انخفاضا طفيفا في أعداد مرضى كورونا، حيث ظل معدل إشغال مرضى فيروس كورونا لوحدات العناية المركزة طفيفا.



في الوقت الحالي، يبلغ عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، أو الذين يعانون من متلازمات الجهاز التنفسي والرئوي، 43% من إجمالي المرضى.



من ناحية أخرى، كشف التقرير أن مرضى كورونا الذين ثبت إصابتهم بالمرض من خلال إجراء المسحة، الا أنهم نُقلوا للمستشفيات لعلاج أمراض أخرى، بلغ عددهم 57%. (أنسامد).



