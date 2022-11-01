ايطاليا-كوفيد 19: وقف إلزامية تطعيم الأطباء مع بقاء الأقنعة

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - أصدر مجلس الوزراء الايطالي قراراً بوقف الزامية تطعيم الاطباء ضد كوفيد-19 اعتباراً من اليوم الاول من نوفمبر مع بقاء الالتزام باستخدام الاقنعة في المستشفيات.



وفقا للقرار الجديد الذي أصدره وزير الصحة اورازيو سكيلاتشي فقد انتهي المرسوم القديم الذي حدد الطبيعة الالزامية لوسائل الحماية ضد وباء كوفيد-19.



و يؤكد القرار أنه تم تقديم موعد انتهاء سريان القرار لأن الصورة الوبائية قد تغيرت مع انخفاض أعداد المرضي في المستشفيات واستقرار الحالة الصحية للعاملين بالمستشفيات.



وقال الوزير " هذا القرار يساعد على عودة الاطباء الذين انضموا لقوافل مكافحة الوباء إلى عملهم مما يساعد على سد النقص في الكوادر الطبية وضمان الحق في الصحة".



كما شكر الوزير الاطباء الذين بذلوا قصارى جهدهم في مكافحة الوباء.



(أنسامد).



