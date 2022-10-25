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جمال و صحة - صحة
جدارية انجلينا جولي بمناسبة يوم سرطان الثدي العالمي في ميلان
    (أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي ظهرت في شوارع ميلانو صورة جدارية للفنانة الامريكية انجلينا جولي مع علامات استئصال الثدي في ساحة سان بابيلا في قلب ميلانو تحت عنوان "أحب نفسك".

    وتهدف الجدارية إلى الاحتفال بقوة المرأة وشجاعتها وإزالة الغموض عن ندوب استئصال الثدي.

    وقام بتصميم الجدارية فنان الشارع اليكساندرو بالومبو وهي ليست المرة الاولي التي يتعامل فيها الفنان مع هذه القضية فقد قام في عام 2015 بإنشاء سلسلة أعمال بعنوان "الناجون "، والتي صور فيها بطلات الرسوم المتحركة على أنهن ناجيات من سرطان الثدي ومع علامات استئصال الثدي، من ديزني أميرات مثل سنو وايت، ياسمين، سندريلا، أرييل، أورورا وتيانا، حتى مارج سيمبسون نفسها. (أنسامد).

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