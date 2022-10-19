إيطاليا: عملية استئصال ورم في المخ أثناء العزف على الساكسفون

(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - خضع موسيقي إيطالي يبلغ من العمر 35 عاما لعملية استئصال ورم في المخ أثناء عزفه على الساكسفون في عيادة في روما.



وقاد العملية في مستشفى بايديا الدولي جراح المخ كريستيان بروغنا، وهو خبير في جراحة اليقظة أجرى قبل بضع سنوات عملية مماثلة لمريض كان يعزف على الكمان في لندن.



واستغرقت الجراحة تسع ساعات وعزف الموسيقار الساكس طوال الوقت وخرج المريض من المستشفى بعد العملية بثلاثة ايام.



وقال بروغنا لوكالة أنسا: "لقد كانت عملية معقدة للغاية لمريض شاب مصاب بورم في منطقة شديدة التعقيد من الدماغ والتي كانت في وقت من الأوقات تصنف على أنها غير صالحة للجراحة".



وأضاف أن الإجراء أصبح أكثر تعقيدًا لأن الموسيقي كان أعسرًا.



(أنسامد).



