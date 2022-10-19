إيطاليا: عملية استئصال ورم في المخ أثناء العزف على الساكسفون

برلسكوني : ميلوني توافق على إليزابيتا كاسيلاتي وزيرة للعدل
جلسة مرتقبة لمجلس الامن حول تطورات الأوضاع في ليبيا الجمعة
الاتحاد للطيران وأرماني يرتقيان بمعاييرالرفاهية في الطيران
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
بركان سترومبولي يثور من جديد..
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو
معرض في أوربينو لتخليد مولد فيديريكو دا مونتيفيلترو
لمبورجيني افينديتور الجديدة
إيطاليا: مسيرات الجمعة في 70 مدينة إيطالية من أجل التغير المناخي
فورمولا وان .. الجائزة الكبري ..ايطاليا