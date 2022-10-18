إيطاليا-اضطرابات اللغة : 7 من كل 100 طفل يعانون

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - نظم إتحاد معالجي النطق الإيطاليين بالتعاون مع الجمعية العلمية الإيطالية يومين من التدريب (يومي 14 و15 أكتوبرالحالي) لتسليط الضوء على اضطرابات اللغة حيث يعاني 7 أطفال من كل 100 في سن ما قبل المدرسة من هذه الإضطرابات، أي لديهم مشاكل في النطق الصحيح للأصوات والكلمات بأشكال معتدلة، تصل إلى صعوبة في الفهم والتعبير اللفظي عن الأفكار والمشاعر في أشد الحالات.



وبمناسبة اليوم العالمي للتوعية بهذه المشكلة .يسلط الخبراء الضوء على ضرورة رفع مستوي الوعي بين السكان ولزبادة المعرفة بالاضطراب في أوساط المجتمع العلمي.



و قد ناقشت الإجتماعات تأثير هذا الاضطراب على الرفاه الاجتماعي والعاطفي للمراهق وعلى المشكلات السلوكية التي يمكن أن تنشأ في المدرسة أو في سياق الحياة اليومية.



وقد أشار العلماء إلى أن مشاكل اللغة يمكن أن تؤدي إلى صعوبات في العلاقات الاجتماعية، من حيث السلوك المنحرف وفي مكان العمل.



كما أكدوا أنه من المهم تعزيز الوعي بأن المراهقين أو البالغين قد يواجهون أيضًا صعوبات في اللغة والتواصل. (أنسامد).



