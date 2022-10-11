إيطاليا- مركزللسرطان والذكاء الاصطناعي: منحة 7 ملايين يورو

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - فاز المشروع الإيطالي "مركز هيومانيتاس للسرطان ومركز الذكاء الاصطناعي سينثيما " التابع له بمنحة من المفوضية الأوروبية بقيمة 7 ملايين يورو، في إطار برنامج هورايزون 2020، لتطوير أنظمة تحليل بيانات جديدة في مجال أمراض الدم.



الهدف هو إنشاء مركز دولي، يتم فيه تطوير والتحقق من صحة التقنيات المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي لإخفاء هوية المعلومات السريرية والبيولوجية للمرضى وإنشاء بيانات تركيبية ، بما يتوافق مع لوائح الخصوصية، للتغلب على ندرة وتجزئة المعلومات المتاحة اليوم في مجال الأبحاث.



ويركز المشروع، الذي يبدأ في أوائل عام 2023، على أمراض الدم النادرة مثل فقر الدم المنجلي وسرطان الدم النخاعي الحاد.



ومعهد هيومانيتاس كلينيك هو أول مستشفى في إيطاليا يمتلك مركزًا متكاملًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي ويلتزم بتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات: من الوقاية من سرطان القولون والمستقيم.



(أنسامد).



