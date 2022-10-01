ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - عادت معدلات دخول المستشفيات للحالات المصابة بفيروس كورونا للارتفاع مرة أخرى في إيطاليا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.6%، بعد انخفاض على مدار شهريين متتاليين في المستشفيات التابعة للاتحاد الإيطالي للرعاية الصحية والمستشفيات.



وأوضح الاتحاد الإيطالي للرعاية الصحية والمستشفيات، أن الارتفاع كان بالكامل في الأجنحة العامة ويرجع ذلك إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا، الذين تم نقلهم في البداية إلى المستشفيات بسبب أمراض أخرى.



وأضاف الاتحاد الإيطالي للرعاية الصحية، أن نسبة دخول المستشفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بنسبة 2.1% الأسبوع الماضي.



وقال رئيس الاتحاد، جيوفاني ميليوري، إن الأرقام لا تشير إلى زيادة كبيرة في نسبة دخول المستشفيات مع حلول فصل الخريف وإعادة فتح المدارس. (أنسامد).



