ارتفاع معدل الإصابة بكورونا في إيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - ارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا من 186 حالة لكل 100 ألف نسمة إلى 215 حالة لكل 100 ألف نسمة، بينما ظل معدل انتشار العدوى مستقرا عند 0.91%، وذلك وفقا لتقرير المراقبة الأسبوعي الصادر عن وزارة الصحة والمعهد العالي للصحة.



وأضاف التقرير أنه خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 13 سبتمبر، ظل معدل انتشار العدوى مستقرا عند مستوى 0.91، مقارنة بالأسبوع السابق عندما بلغ معدل انتشار العدوى 0.92.



وأوضح التقرير أن معدل إشغال مرضى فيروس كورونا لوحدات العناية المركزة ظل ثابتًا عند مستوى1.41%، بينما انخفض هذا المعدل في الأقسام العادية إلى 5.3%، مقارنة مع 5.7% في الأسبوع السابق.



(أنسامد).



