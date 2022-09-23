نحو 517 إصابة بفيروس غرب النيل بإيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - ازدادت حالات الإصابة بفيروس غرب النيل في إيطاليا، حيث وصلت الي 517 حالة منذ بداية شهر يونيو، بالاضافة إلى 42 حالة اكتشفت خلال هذا الاسبوع.



كما وصل عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلي 28 حالة وفاة، من بينها 3 في الاسبوع الماضي.



ومن بين إجمالي 517 حالة إصابة، حدثت 253 حالة في شكل غزو للجهاز العصبي، 78 حالة تم تحديدها في المتبرعين بالدم، 174 حالة من الحمى و11 حالة عرضية وحالة واحدة بدون أعراض.



وينتشر فيروس غرب النيل عادةً عن طريق البعوض المصاب. ويصاب البعوض بالعدوى عندما يتغذى على دم طيور مصابة.



ونادراً ما ينتشر الفيروس عن طريق نقل الدم أو زرع الأعضاء أو من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.



لا يوجد أي لقاح لعلاج الإنسان وأفضل طريقة للحد من خطر العدوى هي تجنّب لسعات البعوض. (أنسامد).



