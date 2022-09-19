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جمال و صحة - صحة
ايطاليا-كوفيد : 12082 إصابة و32 حالة وفاة
    (أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - أكدت وزارة الصحة الايطالية تسجيل 12082 إصابة جديدة بفيروس كوفيد و 32 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بمعدل 12.4 بالمائة .

    وبحسب بيانات الوزارة كان عدد الاصابات قد بلغ أمس الاول 17154 اصابة و 38 حالة وفاة.

    وقد بلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد التي تم اكتشافها منذ بداية الوباء في إيطاليا 22.161.016 في حين أن إجمالي الوفيات منذ بداية الوباء هو 176،578. (أنسامد).

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