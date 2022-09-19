ايطاليا-كوفيد : 12082 إصابة و32 حالة وفاة

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - أكدت وزارة الصحة الايطالية تسجيل 12082 إصابة جديدة بفيروس كوفيد و 32 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بمعدل 12.4 بالمائة .



وبحسب بيانات الوزارة كان عدد الاصابات قد بلغ أمس الاول 17154 اصابة و 38 حالة وفاة.



وقد بلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد التي تم اكتشافها منذ بداية الوباء في إيطاليا 22.161.016 في حين أن إجمالي الوفيات منذ بداية الوباء هو 176،578. (أنسامد).



