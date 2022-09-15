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جمال و صحة - صحة
إيطاليا: حملة تبرعات بمناسبة يوم مرض التصلب الجانبي الضموري
    (أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - بمناسبة اليوم الوطني لمرض التصلب الجانبي الضموري الموافق 18 سبتمبر ، أطلقت إيسلا - الجمعية الإيطالية للتصلب الجانبي الضموري - حملة لجمع التبرعات بمساهمة استثنائية لأعضائها بهدف استخدام جميع الأموال التي يتم جمعها من خلال المبادرة للتخفيف من عواقب الطاقة الباهظة الثمن.

    انطلقت الحملة تحت شعار "مساهمة مدفوعة بالحب "، يتم تفعيل مدفوعات غير قابلة للسداد لدعم أعضائها الذين يعانون من مرض التصلب الجانبي الضموري.

    وستتوفر اماكن التبرعات في جميع انحاء البلاد اعتبارا من يوم 18 سبتمبر بحد ادني 10 يورو للتبرع وسيكون من الممكن الفوز بإحدى الزجاجات الثمينة للنبيذ المصنوعة في منطقة بيدمونت وكونسورزيو باربيرا داستي.

    و في مساء يوم السبت 17 سبتمبر، سيتم إضاءة المئات من المعالم الأثرية الإيطالية باللون الأخضر للاحتفال باليوم الوطني لمرض التصلب الجانبي الضموري. (أنسامد).

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