انخفاض معدل الإصابة بـ COVID-19 في إيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - قال تقرير المراقبة الأسبوعي لوزارة الصحة والمعهد العالي للصحة، يوم الجمعة، إن معدل الإصابة بـ COVID-19 في إيطاليا انخفض إلى 243 حالة لكل 100000 نسمة في الفترة من 26 أغسطس إلى 1 سبتمبر، مقارنة مع 277 حالة لكل 100000 نسمة في الأسبوع السابق.



ومع ذلك، أضاف التقرير أن نسبة إنتشار الفيروس Rt ارتفعت إلى 0.81 في الفترة من 10 إلى 23 أغسطس، مقارنة ب 0.74 في تقرير الأسبوع الماضي.



تشير نسبة الRt أعلى من 1 إلى أن الفيروس في مرحلة التوسع.



وقال التقرير إن الضغط الذي يمارسه فيروس كورونا على المستشفيات الإيطالية استمر في الانخفاض، وإن 1٪ من أسرة العناية المركزة في إيطاليا شغلها مرضى COVID في الأول من سبتمبر، مقارنة بـ 2.4٪ في 25 أغسطس.



كما إنخفضت نسبة أسرة المستشفيات العادية التي يشغلها مرضى فيروس كورونا من 9.4٪ إلى 7.7٪. (أنسامد).



