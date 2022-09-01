إيطاليا -كوفيد: 90 حالة وفاة و21817 إصابة

(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 21.817 إصابة جديدة بفيروس كوفيد خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.



بحسب بيانات وزارة الصحة أمس الأربعاء كان عدد المصابين 31.88.



وتؤكد البيانات انخفاض عدد الضحايا مسجلة 90 حالة، بانخفاض طفيف عن 98 الثلاثاء.



وبلغ معدل الاصابة 13٪ انخفاضا من 14.9٪ الثلاثاء.



وتم إدخال 213 مريضاً في العناية المركزة ، أي أقل بـ 13 مريضاً عن اليوم السابق ً.



وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات منذ بداية الوباء 21.867.757 ، وعدد الوفيات 175.595 حالة. (أنسامد).



