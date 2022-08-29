ارتفاع حالات جدري القردة في إيطاليا إلى 740 حالة

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بجدرى القردة، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 740 حالة، معظمها في مناطق لومبارديا ولاتسيو وإميليا رومانيا.



وأضافت وزارة الصحة، أن الحالات القادمة من الخارج وصل عددها حتى الآن إلى 201 حالة، مشيرة إلى أن معظم الحالات بين الرجال، حيث وصل عددها إلى 730 حالة، مقابل عشر حالات فقط بين النساء.



ويبلغ متوسط ;;عمر المصابين بجدري القردة 37 عاما. ولم تسجل أي حالات وفاة بسبب المرض في إيطاليا، لكن سائحًا إيطاليًا توفي في كوبا نتيجة للمرض، وهي أول حالة وفاة .



وأوضحت الوزارة، أن لومبارديا سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بجدري القردة (318 حالة)، تليها لاتسيو (136 حالة)، وإميليا رومانيا (75 حالة) وفينيتو (50 حالة).



بدأت إيطاليا مؤخرا حملة التطعيم ضد جدري القردة مع إعطاء اللقاحات الأولى في مستشفى سبالانزاني بالعاصمة روما قبل أسبوعين، تلتها باقي المستشفيات في بولونيا وإميليا رومانيا.



يعد مستشفى سبالانزاني أكبر مستشفى للأمراض المعدية في إيطاليا، وعالج أول المرضى المصابين بفيروس كورونا في أوائل عام 2020.



في 23 يوليو الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن جدري القردة يمثل "حالة طوارئ صحية عالمية". (أنسامد).



