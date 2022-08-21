(أنسامد) - أغسطس 21 - روما - قالت وزارة الصحة، أول أمس الجمعة، إنه تم تسجيل 24691 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و124وفاه أخرى بالفيروس.



وهذا بالمقارنة مع 27296 حالة إصالة جديدة بالفيروس، و147 وفاه أخرى يوم الخميس.



وقد تم إجراء حوالي 158905 اختبارات أخرى يوم الجمعة للكشف عن كورونا، مقارنة بـ 167185 يوم الخميس.



وانخفض معدل الإيجابية من 16.3٪ إلى 15.5٪. وبلغت حصيلة الاصابات منذ بداية الوباء 21606606 حالة إصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات 174571. (أنسامد).



