مجموعة بحثية إيطالية تكتشف دواء مضاد للسرطان

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - اكتشفت مجموعة بحثية إيطالية لقاحًا مضادًا للسرطان قادر على تحفيز الاستجابات المناعية للأورام والتي قد تعزز فعالية أدوية العلاج المناعي.



وحقق هذا الاكتشاف باحثين متخصصين في تنظيم المناعة بالمعهد الإيطالي للطب الجينومي، وقالوا إن اللقاح يستخدم فيروسًا كحصان طروادة يوجه الجهاز المناعي للتعرف على الخلايا السرطانية.



يقع مقر فريق البحث في مركز علاج السرطان في بيدمونت في كانديولو خارج تورين.



تم توضيح الاكتشاف في ورقة بحثية نُشرت في مجلة علمية. تم تحقيقه بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الحيوية السويسرية / الإيطالية نوسكوم.



أثبت اللقاح فعاليته، بالاشتراك مع دواء للعلاج المناعي وتم تجريبه على 12 مريضًا يعانون من نوع فرعي من سرطان القولون في المرحلة الاخيرة.



وقالت لويجيا بيس، رئيسة مختبر أرمينيز-هارفارد: "أعتبرأن تقنية تحقيق هذه اللقاحات تم إثباتها بشكل قاطع وأن البيانات التي تم الحصول عليها في التجارب السريرية الأولى واعدة للغاية"، مشيرة إلى إمكانية ملموسة لابتكار لقاحات جديدة تكون فعالة ضد العديد من أنواع السرطان الأخرى. (أنسامد).



