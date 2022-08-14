إيطاليا-كوفيد : إنخفاض معدل الإصابة ومعدل إنتشار المرض

(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - قال المعهد العالي للصحة (ISS) ووزارة الصحة في إيطاليا، في تقرير المراقبة الأسبوعي يوم الجمعة، إن معدلات الإصابة بـ COVID-19 في إيطاليا ومعدلات إنتشار المرض تواصل الانخفاض منذ عدة أسابيع.



وأضاف التقرير، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا انخفضت من 533 لكل 100 ألف نسمة الأسبوع الماضي، إلى 365 فقط هذا الأسبوع.



وذكر أن حالات دخول العناية المركزة تراجعت إلى 3.2٪ الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 3.6٪ في الأسبوع السابق.



وتابع التقرير أن حالات دخول المستشفيات في الأجنحة العامة انخفضت إلى 13٪، مقابل 15.2٪ الأسبوع الماضي، مما يعني أن المعدل الآن أقل من المستوى الحرج، وهو 15٪. (أنسامد).



