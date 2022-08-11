دراسة: فك شفرة حاسة الشم عند الجراد تساعد على كشف السرطان

(أنسامد) - أغسطس 11 - روما - أكدت دراسة أمريكية أن فك شفرة قوة الجراد المخبأة في حاسة الشم سيساعد على كشف الخلايا السرطانية والتمييز أيضًا بين الأنواع المختلفة.



وأشارت إلى أن هذا الكشف قوة يمكن استغلالها لأجهزة الاستشعار في المستقبل، بهدف تحديد الأورام الموجودة بالفعل في مراحلها الأولية وبالتالي زيادة فرص بقاء المرضى على قيد الحياة بشكل كبير.



وهذا يعني أن الجراد، الذي تُعرف بالفعل قدراته الشمية العظيمة، يمكنه التعرف على الخلايا السرطانية بفضل المركبات العضوية المتطايرة الموجودة في الهواء المنبعثة أثناء التنفس، والتي تتغير بفعل وجود السرطان الذي يتداخل مع عمليات التمثيل الغذائي للفرد.



(أنسامد).



