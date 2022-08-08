تراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا

(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - انخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 533 حالة لكل 100 ألف نسمة في الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس، مقارنة مع 727 حالة لكل 100 ألف نسمة في الفترة من 22 إلى 28 يوليو.



وكشف التقرير الاسبوعي لمراقبة فيروس كورونا الصادرعن المعهد العالي للصحة ووزارة الصحة، أن مؤشر انتشار العدوى انخفض إلى ما دون 1 ليسجل 0.9 خلال نفس الفترة أيضا، مقارنة مع 1.03 في تقرير الأسبوع الماضي.



ويشير مؤشر انتشار العدوى أكثر من 1 إلى أن الوباء في مرحلة التوسع. وقال التقرير إن نسبة الأماكن التي يشغلها مرضى فيروس كورونا في أقسام العناية المركزة في إيطاليا انخفضت من 4.1% في 28 يوليو إلى 3.6% في 4 أغسطس.



وأضاف التقرير أن نسبة الأماكن التي يشغلها مرضى فيروس كورونا في المستشفيات العادية انخفضت إلى 15.2%، مقارنة مع 17% الأسبوع الماضي. (أنسامد).



