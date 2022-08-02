الإيدز: "الصحة العالمية" تصدر إرشادات جديدة بشأن العلاج

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - أطلقت منظمة الصحة العالمية (WHO) مبادئ توجيهية جديدة حول الأدوية السابقة للتعرض لمرضي الإيدز، مع التأكيد على كيفية العلاج الوقائي الجديد طويل المفعول، والذي يمكن إعطاؤه مرة كل شهرين بدلاً من يومياً، لكلاهما.



ويعتبرالدواء "خيارًا وقائيًا آمنًا وفعالًا للغاية للأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية".



وقد تم نشر المبادئ التوجيهية بمناسبة المؤتمر الدولي الرابع والعشرين حول الإيدز المنعقد في مونتريال ، كندا .



و توضح منظمة الصحة العالمية أن هذه المبادئ تأتي "في لحظة حرجة، حيث تعثرت جهود الوقاية مع 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2021 ، كما هو الحال في عام 2020" و"4000 إصابة جديدة كل يوم عام 2021".



العلاج الوقائي قبل التعرض (PrEP) هو علاج دوائي يتم إجراؤه قبل التعرض المحتمل لفيروس نقص المناعة البشرية، ويوصى به للأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بالفيروس (مثل مدمني المخدرات، والعاملين في مجال الجنس، والمثليين جنسياً، والمتحولين جنسياً والسجناء). (أنسامد).



