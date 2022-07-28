إيطاليا-كوفيد-19: اكتشاف 63837 إصابة جديدة

(أنسامد) - يوليو 28 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن اكتشاف 63837 حالة إصابة بوباء كوفيد-19 خلال ال 24 ساعة الماضية .



كما اكدت البيانات تسجيل 207 حالة وفاة بسبب الوباء.



وقد انخفضت حالات الإصابة عن يوم أمس حيت سجلت 88221 و253 وفيات .



وتم تسجيل دخول 424 في العناية المركزة و 11094 في الأجنحة العادية.



وتؤكد الإحصاءات إصابة 20837233 ايطالي منذ بداية الوباء كما بلغ عدد الوفيات 171439. (أنسامد).



