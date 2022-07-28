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جمال و صحة - صحة
إيطاليا-كوفيد-19: اكتشاف 63837 إصابة جديدة
    (أنسامد) - يوليو 28 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن اكتشاف 63837 حالة إصابة بوباء كوفيد-19 خلال ال 24 ساعة الماضية .

    كما اكدت البيانات تسجيل 207 حالة وفاة بسبب الوباء.

    وقد انخفضت حالات الإصابة عن يوم أمس حيت سجلت 88221 و253 وفيات .

    وتم تسجيل دخول 424 في العناية المركزة و 11094 في الأجنحة العادية.

    وتؤكد الإحصاءات إصابة 20837233 ايطالي منذ بداية الوباء كما بلغ عدد الوفيات 171439. (أنسامد).

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