إيطاليا-كوفيد-19: اكتشاف 63837 إصابة جديدة

إيطاليا ترحل 32 مصريا من ضحايا الهجرة غير الشرعية
مباحثات لحل عراقيل تواجه المستثمرين الليبيين في بريطانيا
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إنكسار موجة الحر و إنخفاض الحرارة في إيطاليا
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار