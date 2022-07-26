جيمبي - كوفيد-19:انخفاض معدل دخول المستشفيات

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - اعلنت مؤسسة جيمبي الطبية عن انخفلض ملموس في منحني حالات العدوي وهبوط معدل دخول المستشفيات والعناية المركزة الناتجة عن الاصابة بالموجة الخامسة من وباء "كوفيد-19".



وقال رئيس جيمبي نينو كارتابيلوتا " سجل يوم 14 يوليو ذروة الإصابة على وجه الخصوص مع مع ما يقرب من 90 ألف حالة ،يليه ف 22 يوليو مع حوالي 73.500 حالة .



و أضاف أنه في 23 يوليو سجلت 10،925 حالة دخول إلى المستشفى مع ظهور الأعراض كما كانت ذروة دخول المستشفيات في 20 يوليو مع 11،037 حالة.



وتعد جيمبي منظمة مستقلة تعمل منذ عام 1996 على تعزيز دمج أفضل الأدلة العلمية في جميع القرارات (أنسامد).



