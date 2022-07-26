جيمبي - كوفيد-19:انخفاض معدل دخول المستشفيات

وصول أكثر من ألف مهاجر إلى إيطاليا في غضون ساعات
الدبيبة والسفير الإيطالي يناقشان الملف السياسي الليبي
الامارات:1,298 إصابة جديدة بـ "كورونا" ولا وفيات
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا:إحتفال ألعاب نارية بحضور 100 ألف شخص في البندقية
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو