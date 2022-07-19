إيطاليا-طقس :9 مدن في حالة تأهب قصوى هذا الأسبوع

(أنسامد) - يوليو 19 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أن 9 مدن إيطالية كبرى ستكون في حالة تأهب قصوى بحلول يوم الأربعاء بسبب اشتداد موجة الحر التي تعاني منها إيطاليا والعديد من أجزاء أوروبا الأخرى.



أضافت الوزارة أنه في الوقت الحالي، توجد خمس مدن في حالة تأهب قصوى هي بولزانو وبريشيا وفلورنسا ولاتينا وبيروجيا، مما يعني أن درجة الحرارة شديدة للغاية وتمثل تهديدا للسكان بصفة عامة، وتعد موجة الحر الحالية الأحدث في سلسلة من الموجات التي تضرب إيطاليا هذا العام، وقد أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى تفاقم الجفاف الشديد الذي تعاني منه إيطاليا والذي تسبب في مشاكل هائلة لقطاع الزراعة في الدولة.



وأوضحت رابطة المزارعين الإيطاليين "كولديريتي" أن قطاع الزراعة الإيطالي عانى من أضرار كلفته أكثر من ثلاثة مليارات يورو بسبب الجفاف والحرارة وانخفضت المحاصيل بنسبة تصل إلى 70 % في بعض الحالات.



ويقول العلماء إن موجات الحرارة الأكثر تواترا وشدة هي من بين عواقب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري. (أنسامد).



