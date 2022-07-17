معدل الإصابة بكورونا في إيطاليا في اتجاه تصاعدي

(أنسامد) - يوليو 17 - روما - ظل معدل الإصابة بـ COVID-19 في إيطاليا في اتجاه تصاعدي في الفترة من 8 إلى 14 يوليو، حيث ارتفع إلى 1158 حالة لكل 100000 نسمة، وفقا لتقرير مراقبة فيروس كورونا الأسبوعي الصادر عن وزارة الصحة ومعهد الصحة العالي (ISS).



فيما أشار التقرير إلى تسجيل 1071 حالة لكل 100 ألف نسمة في الفترة من 1 إلى 7 يوليو.



مع ذلك، انخفض متوسط انتشار العدوي إلى 1.34 في الفترة من 22 يونيو إلى 5 يوليو، مقارنة ب 1.4 في تقرير الأسبوع الماضي.



وقال التقرير، إن نسبة أماكن العناية المركزة في إيطاليا التي يشغلها مرضى كورونا ارتفعت إلى 3.9٪ في 14 يوليو ، مقارنة بـ 3.5٪ قبل سبعة أيام. (أنسامد).



