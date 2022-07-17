Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
جمال و صحة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

جمال و صحة - صحة
معدل الإصابة بكورونا في إيطاليا في اتجاه تصاعدي
في الفترة من 8 إلى 14 يوليو
    (أنسامد) - يوليو 17 - روما - ظل معدل الإصابة بـ COVID-19 في إيطاليا في اتجاه تصاعدي في الفترة من 8 إلى 14 يوليو، حيث ارتفع إلى 1158 حالة لكل 100000 نسمة، وفقا لتقرير مراقبة فيروس كورونا الأسبوعي الصادر عن وزارة الصحة ومعهد الصحة العالي (ISS).

    فيما أشار التقرير إلى تسجيل 1071 حالة لكل 100 ألف نسمة في الفترة من 1 إلى 7 يوليو.

    مع ذلك، انخفض متوسط انتشار العدوي إلى 1.34 في الفترة من 22 يونيو إلى 5 يوليو، مقارنة ب 1.4 في تقرير الأسبوع الماضي.

    وقال التقرير، إن نسبة أماكن العناية المركزة في إيطاليا التي يشغلها مرضى كورونا ارتفعت إلى 3.9٪ في 14 يوليو ، مقارنة بـ 3.5٪ قبل سبعة أيام. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    رصد ظاهرة القمر العملاق في سماء روما

    ألبوم الصور