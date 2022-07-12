إيطاليا : الجرعة الرابعة للقاح كورونا لمن هم فوق الستين

(أنسامد) - يوليو 12 - روما - قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، أن إيطاليا ستوافق على إعطاء جرعة رابعة للقاح COVID-19 لمن هم فوق سن الستين .



وأضاف إن إيطاليا سوف "تتماشى" مع توصيات وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC).



وتابع "سنفتح على الفور الباب لإعطاء الجرعة الرابعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما في أراضينا".



وكان حتى الآن فقط الأشخاص الذين تجاوزوا الثمانينيات وسكان دور الرعاية والفئات "الهشة" هم الذين يمكنهم الحصول على الجرعة الرابعة. (أنسامد).



