إيطاليا : ارتفاع بنسبة 55% في حالات كورونا الجديدة

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - قالت مؤسسة (جيمبي) العلمية الإيطالية للأبحاث، إن إيطاليا سجلت 595.349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفترة من 29 يونيو وحتى 5 يوليو، بزيادة قدرها 55% مقارنة بالأسبوع السابق.



وأوضحت مؤسسة (جيمبي) في تقريرها الأسبوعي لرصد فيروس كورونا الصادر يوم الخميس الماضي، أن عدوى كورونا منتشرة في جميع مناطق إيطاليا، مشيرة إلى أن 38 مقاطعة إيطالية سجلت أكثر من 1000 حالة إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة.



وصرح رئيس مؤسسة (جيمبي) نينو كارتابيلوتا، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا يرتفع بأكثر من 50% للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تضاعف عدد الحالات كل 10 أيام.



وذكر التقرير أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات الإيطالية ارتفع إلى 8003 حالات في الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو، مقابل 6035 حالة في الأسبوع السابق، بزيادة 32.6%، فيما ارتفعت الحالات المصابة بكورونا في أقسام العناية المركزة من 237 حالة إلى 323 حالة، بزيادة بنسبة 36.3%.



كما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى 464 خلال تلك الفترة، مقارنة مع 392 حالة وفاة في الأسبوع السابق، وفقا لتقرير مؤسسة (جيمبي) العلمية. (أنسامد).



