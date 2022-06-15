إيطاليا -إجهاض: انخفاض بنسبة 9.3% عن 2019

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - سجلت عمليات الإجهاض في إيطاليا انخفاضًا يصل إلى 9.3 بالمائة في عام 2020 مقارنة بسنة 2019.



وقد انخفضت النسب في كافة المناطق الجغرافية وبالنسبة لكافة الشرائح العمرية خاصة لدي الأصغر سناً والأجانب.



ويؤكد التقرير المقدم للبرلمان الإيطالي بشأن تنفيذ القانون 194/78 حول الحق في الإجهاض أنه قد تم تسجيل 66.413 الف عملية اجهاض عام 2020 بنسبة 5.4 لكل ألف سيدة تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاماً بإنخفاض قدره 6.7 بالمائة مقارنة بعام 2019.



وتعتبر هذه النسبة الأقل على مستوى العالم ويشير التقرير أيضاً إلى انخفاض نسبة اطباء النساء الرافضات لعمليات الاجهاض إلى 64.4 بالمائة في 2020 مقابل 67 بالمائة في العام السابق. (أنسامد).



