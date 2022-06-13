إيطاليا : ارتفاع نفقات الرعاية الصحية بسبب كورونا

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - مع تفشي وباء كورونا في إيطاليا، ارتفعت تكاليف ونفقات الرعاية الصحية لكل فرد بنسبة 11% في الفترة بين 2019-2021، لتسجل زيادة تعادل 237 يورو لكل مواطن، وذلك وفقا لتقرير"تحليل الأداء الصحي" الصادر عن معهد الإدارة في كلية سانت آنا للدراسات المتقدمة في بيزا.



درس التقرير الرعاية الصحية في عشر مناطق إيطالية، من بينها بازيليكاتا وليجوريا وماركي وتوسكانا وأومبريا وفينيتو ولومبارديا، وقام بتحليل 450 من مؤشرات الأداء التي تغطي بشكل كبير جميع مجالات الخدمة الصحية.



قال فيديريكو فولا، من كلية سانت آنا للدراسات المتقدمة في بيزا : "كان لموجة كوفيد تأثير كبيرو ستكون هذه إحدى القضايا التي يتعين علينا التعامل معه"ا.



يُظهر التقرير تباينًا قويًا بين كافة المناطق والهيئات الصحية المحلية. في الحالة الأولى، يبلغ نصيب الفرد من نفقات الرعاية الصحية في لومبارديا 2164 يورو، فيما يبلغ الإنفاق على الرعاية الصحية للفرد في بولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي 2968 يورو.



(أنسامد).



