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جمال و صحة - صحة
إيطاليا : انخفاض حالات دخول المستشفيات لمرضى كورونا
    (أنسامد) - يونيو 6 - روما - كشف تقرير صادر عن الاتحاد الإيطالي للرعاية الصحية والمستشفيات عن استمرار الانخفاض في حالات دخول المستشفيات للمرضى المصابين بفيروس كوورنا، مع استقرار مستوى هذه الحالات منذ أسبوعين.

    وأشار التقرير الذي صدر في 31 مايو إلى انخفاض عدد المرضى الذين يتم إدخالهم إلى أقسام كورونا، سواء الأقسام العادية أو وحدات العناية المركزة، بنسبة 13% خلال أسبوع واحد.

    وفي المسح الذي أُجرى في 24 مايو، بلغ مستوى الانخفاض 16%، بعد تراجعه بنسبة 14% في 17 مايو. لا تزال نسبة غير الملقحين في أسرة العناية المركزة 30%. (أنسامد).

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