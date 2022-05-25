90٪ من الإيطاليين يقولون إن الرياضة ضرورية للصحة العقلية

(أنسامد) - مايو 25 - روما - يري حوالي 90.8٪ من الإيطاليين إن الرياضة ضرورية للصحة البدنية والعقلية، وذلك في استطلاع للرأي أجراه مركز دراسات الأسرة والبحوث Human Highway للعديد من الهيئات الصحية الإيطالية .



وتتضمن هذه النسبة الأشخاص الذين لا يمارسون التمارين الرياضية بانتظام، وفقا للدراسة التي أوضحت إن ثمانية من كل عشرة يعتقدون أن الرياضة وسيلة فعالة للوقاية من المرض.



وأضافت أن ما يقرب من 79٪ يرغبون في ممارسة تمارين رياضية أكثر مما يفعلون بينما يقول الكثير من الناس إنهم رفعوا مستويات التمرينات لديهم. (أنسامد).



