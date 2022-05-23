إيطاليا : معدلات الوفيات تعود إلى مستوى ما قبل كورونا

(أنسامد) - مايو 23 - روما - عاد معدل الوفيات بين السكان في إيطاليا إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة كورونا، خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك وفقا لإحصائيات الوفيات الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



ففي الربع الأول من عام 2022، تم تسجيل 192198 حالة وفاة، أي أقل بمقدار 10 آلاف حالة وفاة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 والتي شهدت تسجيل 202446، وبانخفاض قدره 12 ألف حالة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 (204590 حالة وفاة).



ومع ذلك، لا يزال عدد حالات الوفاة أعلى بنحو 6 آلاف (4.5%) مما كان عليه في فترة ما قبل كورونا، عندما استقر متوسط ;;عدد الوفيات في الفترة بين عامي 2015 و2019 عند مستوى 184008 حالات وفاة.



لا يشمل المسح أسباب الوفيات. لذلك، لا يمكن في الوقت الحالي ارجاع أسباب الانخفاض في الوفيات إلى الانخفاض في منحنى الوباء.



(أنسامد).



