نحو 600 الف إيطالي يعانون من الاضطرابات الهضمية

(أنسامد) - مايو 17 - روما - بمناسبة الأسبوع العالمي لأمراض الجهازالهضمي، أعلنت جمعية سيلياك أن مرض الاضطرابات الهضمية يؤثر على حوالي 600000 شخص في إيطاليا ، وتم تشخيص حوالي 233147 شخصًا، بمعنى أن حوالي ما يقرب من 400000 مريض لا يعرفون أنهم يعانون من الاضطرابات الهضمية.



وشرحت في مذكرة لها أن الاضطرابات الهضمية هي شكل خطير من أشكال عدم تحمل الجلوتين، وهو بروتين موجود في بعض الحبوب وقالت إن وباء كوفيد-19قد أدى إلى زيادة تباطؤ عملية التشخيص وأشارت إلى أنه كلما جاء التشخيص مبكرًا، كان ذلك أفضل.



ويعتبر مرض الاضطرابات الهضمية، المعترف به منذ عام 2005 على أنه "مرض اجتماعي"، أكثر حالات عدم تحمل الطعام شيوعًا على مستوى العالم.



وفي الوقت الحالي للوصول إلى تخفيف الأعراض، فإن العلاج الوحيد هو إتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين مدى الحياة. (أنسامد).



