إيطاليا:علاج جديد يقلل من الحاجة لنقل الدم لمرضى ثلاسيميا

(أنسامد) - مايو 9 - روما - تم اكتشاف علاج جديد يمكنه أن يقلل من الحاجة لعمليات نقل الدم بنسبة 33% لدى المرضى الذين يعانون من مرض ثلاسيميا بيتا، وهو مرض وراثي في ;;الدم يصيب أكثر من 5000 شخص في إيطاليا.



عُقد مؤتمر صحفي في روما بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا، الذي يتم الاحتفال به في 8 مايو من كل عام، حيث ألقى الضوء على إمكانيات تحسين حياة المرضى المصابين بهذا النوع من فقر الدم الوراثي والمزمن.



وترتبط حياة المرضى المصابين بمرض ثلاسيميا بيتا بزيارات متكررة للمراكز المتخصصة، كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للخضوع لعمليات نقل الدم.



ومع ذلك، من الممكن إطالة الفترات الفاصلة بين الجلسات المختلفة أو تقليل كميات الدم المراد نقلها، وذلك وفقا لبيانات من دراسة دولية، نشرت نتائجها في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين".



أُجريت الدراسة على عينة شملت 336 مريضًا يعانون من الثلاسيميا المعتمدة على نقل الدم، وأظهرت أن 70% من المرضى الذين تم علاجهم بالدواء الجديد سجلوا انخفاضًا بنسبة 33% في الحاجة لنقل الدم.



(أنسامد).



