إيطاليا-سرطان:60 الف توقيع لإصدار قانون لحماية مرضي السرطان

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - تتواصل في إيطاليا الحملة التي تستهدف إصدار قانون لحماية مرضي السرطان والمتعافين منه والذين يعانون من التهميش.



وتهدف الحملة التي جمعت حتي الان 60 الف توقيع الوصول إلي 100 ألف توقيع نهاية الصيف الحالي لتقديمها لرئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراجي ووزير الصحة روبرتو سبيرنزا.



واليوم في إيطاليا هناك ما يقرب من مليون متعافي من السرطان يخشون التعرض للتهميش فيما يتعلق بالتقدم للوظائف والموقف التاميني أو الرهن العقاري أو في حالة الرغبة في تبني طفل .



وسيسمح القانون المطلوب لإيطاليا بأن تقتفي اثر دول أخرى مثل فرنسا ولوكسمبرج وبلجيكا وهولندا والبرتغال التي توفر الحماية للمتعافين من السرطان من خلال تطبيق قانون خاص بهم.



وستُعزَز الحملة التي بدأت في يناير الماضي بجمع التوقيعات بأنشطة أخرى مثل التوجه للمستشفيات وحث المرضي علي التوقيع بالإضافة إلي "مسيرتين صحيتين" للتوعية في بيسكارا وروما خلال الصيف. (أنسامد).



