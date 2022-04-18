إيطاليا : مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - قال مستشار وزير الصحة الإيطالي، والتر ريكياردي، إن وباء كورونا لم يبلغ ذروته، وربما تم التقليل من شأن أرقام الاصابات في إيطاليا، مشيرا إلى المخاوف من مخاطر حدوث زيادة أخرى في الحالات.



ودعا ريكياردي في مقابلة مع صحيفة "إل ميساجيرو" إلى عدم التخلي عن الحذر، مشيرا إلى أن فصل الخريف سيكون صعبًا، مع ظروف مواتية للفيروس، مما يقتضي إعطاء جرعة لقاح جديدة للجميع.



وأضاف : يعتقد الكثيرون أن وباء كورونا قد انتهى ولكن "هذا شعور خاطئ، وهذا يعني تأثيرا أكبر على أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح أو الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كافي، والذين ربما تلقوا جرعة واحدة فقط أو لم يكملوا دورة التطعيم بأي حال من الأحوال".



أما بالنسبة لارتداء الأقنعة الطبية، أوضح ريكياردي أن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا سيتحدث عن ارتداء الأقنعة الطبية في الأماكن المغلقة بعد عيد الفصح، بعد مراجعة البيانات الصحية.



(أنسامد).



