إيطاليا: التطعيمات جنبت البلاد 150 ألف حالة وفاة

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - أكد المعهد الوطني الإيطالي للصحة أن حملة التطعيمات ضد كوفيد-19 سمحت بتجنب حوالي 8 ملايين حالة إيجابية و500 الف حالة مرضية في المستشفيات و55 الف حالة بالعناية المركزة و150 ألف حالة وفاة.



ويشير التقرير إلى أن التقديرات ترجع إلى الفترة ما بين 27 ديسمبر 2020 تاريخ بدء حملة التطعيمات إلي 31 يناير 2022.



ويؤكد التقرير أنه في شهر يناير 2022 وحده، الذي تميز بهيمنة متحور أوميكرون شديد الانتشار، حيث لوحظ ما مجموعه 4.3 مليون تشخيص لعدوى إيجابية، أتاح التطعيم تجنب ما مجموعه 5.2 مليون حالة إصابة إيجابية. (أنسامد).



