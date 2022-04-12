إيطاليا تحتفل باليوم العالمي لمرض باركينسون

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - يحتفل العالم اليوم 11 ابريل بيوم مرض باركينسون والموافق ليوم ميلاد مكتشف المرض جيمس باركينسون، الطبيب الإنجليزي الذي تحدث عن المرض في عام 1817 لاول مرة واصفاً اياه بـ " الشلل الهائج".



وتم بهذه المناسبة إقامة أحداث وفعاليات ومبادرات توعوية في العالم أجمع كما سيتم إضاءة الكثير من الآثار باللون الأزرق.



وتؤكد معلومات مؤسسة مايكل جي فوكس أن مرض باركينسون يصيب الفئات الأكبر من 60 عاما ولكن تظهر أعراض المرض على ما بين 10 و 20 بالمائة من المرضي قبل بلوغ الخمسين.



وتشير الدراسات إلى زيادة أعراض الإصابة في العمر الأصغر كما سيبلغ عدد الإصابات 6000 حالة جديدة سنوياً في أيطاليا خلال ال 15 عاماً القادمة.



كما يصيب المرص 5 مليون شخصا في العالم من بينهم 400 الف في إيطاليا.



وعندما تظهر أولى اضطرابات باركنسون ، مثل بطء الحركة والرعشة أثناء الراحة ، يكون المرض بالفعل في مرحلة متقدمة.



ولكن هناك بعض الأعراض التي لا ينبغي التقليل من شأنها، والتي يمكن أن تساعد في التشخيص، مثل النوم المضطرب بشكل خاص. (أنسامد).



