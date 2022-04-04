إيطاليا : أكثر من 720 ألف شخص يخضعون لخدمات الصحة النفسية

(أنسامد) - أبريل 4 - روما - كشف تقرير الصحة النفسية الأخير الصادر عن وزارة الصحة الإيطالية، أن هناك 728.338 شخصا في إيطاليا احتاجوا في عام 2020 إلى رعاية نفسية من خدمات الصحة النفسية المتخصصة، بما يعادل 143.4 لكل 10 آلاف شخص من السكان البالغين.



وأوضح التقرير، أنه من بين هؤلاء الأشخاص يوجد 232.376 شخصًا طلبوا في عام 2020 لأول مرة في حياتهم دعما من خدمات الصحة النفسية.



تمثل النساء 53.6% من مستخدمي خدمات الصحة النفسية، وفقا للتقرير الذي أشار إلى أن 69% من الحالات هم فوق سن 45 عاما. في كلا الجنسين، ينخفض عدد المرضى تحت سن 25، بينما أعلى تركيز في الفئة العمرية بين 45 و64 عاما.



كانت أكثر الأمراض شيوعًا هي الاكتئاب (31.2 حالة لكل 10000 نسمة)، الفصام واضطرابات ذهان وظيفي أخرى (29.9 حالة لكل 10000 نسمة)، والمتلازمات العصبية والجسدية (18 حالة لكل 10000 نسمة)، ثم الهوس والاضطرابات العاطفية ثنائية القطب والاضطرابات السلوكية.



(أنسامد).



