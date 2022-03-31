إيطاليا: المعهد العالي للصحة يطلق منصة للإقلاع عن التدخين

(أنسامد) - مارس 31 - روما - أطلق المعهد العالي للصحة في إيطاليا منصة جديدة طورتها مبادرة" أقلعت عن التدخين" لمساعدة الأشخاص الذين قرروا الإقلاع عن التدخين.



وتحتوي المنصة على معلومات وتقدم خدمات دعم ملموسة من خلال إستراتيجيات مفيدة تساعد على الإقلاع عن التدخين.



ويشير المعهد إلى أنه 4 بالمائة فقط من محاولات الإقلاع عن التدخين فقط تنجح بدون دعم، مؤكداً أن المنصة تعمل على زيادة فرص النجاح وتقدم معلومات قيمة حول العديد من الجوانب بدئاً من أثار التدخين السلبية على الصحة ومخاطر التعرض للتدخين السلبي.



وتقدم المنصة ايضاً الدعم النفسي الذي يضمن تجنب الإنتكاسات وأماكن مراكز مكافحة التدخين. (أنسامد).



