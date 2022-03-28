(أنسامد) - مارس 28 - روما - تم ترخيص 79 عقارًا جديدًا في أوروبا خلال عام 2021، من بينها 61 دواءً تحتوي على مواد فعالة جديدة و6 بدائل حيوية، من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.



ومن المقرر ترخيص 96 عقارًا جديدًا في العام الحالي، مع إنتشار أدوية الأورام مرة أخرى، وذلك وفقا للبيانات الواردة في التقرير الذي نشرته وكالة الأدوية الإيطالية.



وتتصدر قائمة الأدوية الجديدة المصرح بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية مضادات الأورام والأدوية المعدلة للمناعة بنسبة 40.5%، المخصصة لبعض أنواع الأورام (مثل سرطان الرئة والثدي والرحم).



(أنسامد).



