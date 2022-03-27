835 توفوا في إيطاليا بعد إصابتهم بعدوي كورونا في العمل

(أنسامد) - مارس 27 - روما - كشفت وكالة التأمين ضد حوادث العمل INAIL، يوم الجمعة أن 835 شخصا توفوا في إيطاليا بعد إصابتهم بعدوي فيروس COVID-19 في العمل بين بداية الوباء ونهاية فبراير.



وأضافت أن ما مجموعه 229.037 شخصًا قد أصيبوا بفيروس كورونا في إيطاليا في مكان العمل في الفترة الزمنية المذكورة. (أنسامد).



