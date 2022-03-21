وزارة الصحة الإيطالية : من الممكن رفع قيود كورونا في الصيف

(أنسامد) - مارس 21 - روما - صرح وكيل وزارة الصحة الإيطالية أندريا كوستا، أنه من الممكن رفع القيود الصحية المتعلقة بفيروس كورونا خلال فصل الصيف.



وأضاف " أعتقد أن البيانات تخبرنا أننا ربما نكون في وضع يسمح لنا بقضاء الصيف دون قيود، وأعتقد أن هذه علامة مهمة، منوها " لكنني أعتقد أن الإيطاليين خلال العامين الماضيين أصبحوا مدركين تمامًا أن الحكمة والمسؤولية ما زالا مطلوبين".



وأشار "بعد انتهاء إلزامية ارتداء القناع الطبي، لدينا نماذج حتى الوقت الحالي على وعي المواطنين، فعلى الرغم من أن إرتداء القناع لم يعد إلزاميًا في الهواء الطلق، إلا أننا ما زلنا نرى العديد من المواطنين الذين يستمرون في ارتدائه". (أنسامد).



